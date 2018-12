Krippenausstellung im alten Gewölbekeller

Hohenems. Noch heute, am am Samstag den 15. Dezemberf, bis 21 Uhr lädt Krippenbaumeister Franz-Marco Sauer zur großen Krippenausstellung im Jüdischen Vierte.

Im romantischen Kellergewölbe in der Schweizer Straße 3 werden rund 30 orientalische und heimatliche sowie Laternenkrippen gezeigt, die in den fünf heurigen Krippenbaukursen angefertigt wurden. Um 19 Uhr am Freitag nimmt Pfarrer DDr. Thomas Heilbrun die Krippenweihe vor, wobei er von einem Bläserensemble der Musikschule mittleres Rheintal musikalisch begleitet wird.