Krippenausstellung begeisterte die Besucher

109 verschiedene Exponate konnten bei der diesjährigen Ausstellung des Krippenbauvereins Koblach – Altach bestaunt werden

Koblach/Altach Den gesamten Herbst über legten sich die 70 Kurzteilnehmer mächtig ins Zeug. Von Montag bis Freitag wurde gebastelt und gebaut was das Zeug hielt. Nun also die große Ausstellung bei der die zahlreichen Krippen verschiedenster Stilrichtungen, gebaut von Kursteilnehmern, Kursleitern und Helfern, ihren ersten großen Auftritt hatten. „Ich bin stolz auf unsere Vereinsmitglieder und Kursbesucher. Sie haben mit großer Leidenschaft und Hingabe an den Krippen gearbeitet. Jede ist ein Unikat. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass so viele Besucher aus nah und fern unserer Einladung zum Besuch der Ausstellung gefolgt sind“, so Obmann Kurt Mattle.