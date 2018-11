Krippenbauer stellen Kloster aus Altenstadt nach

Der Krippenverein Altenstadt präsentiert seine Werke.

FELDKIRCH Am Samstag, den 1. Dezember von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, den 2. Dezember, von 10 bis 17 Uhr findet in der Volksschule Altenstadt die diesjährige Ausstellung des Krippenvereines Altenstadt statt. Es werden an die 80 Kunstwerke der verschiedensten Stilrichtungen gezeigt. Alle ausgestellten Krippen wurden in den diesjährigen Kursen gebaut.