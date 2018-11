Krippenausstellung 2018 im Reichshofsaal

Auch dieses Jahr lädt der Krippenverein Lustenau wieder zur großen Krippenausstellung in den Reichshofsaal ein.

Lustenau Zeitgleich mit dem „Luschnouar Chrischtkendlimarkt“ werden rund 90 Krippen gezeigt, die von den diesjährigen Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern sowie von einem Schülerkurs in unzähligen Arbeitsstunden angefertigt wurden. Die traditionelle Krippensegnung am Sonntag wird Pfarrer Anton Cobzariu vornehmen. Für das leibliche Wohl im Saal ist gesorgt und so freut sich der Krippenverein schon auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.