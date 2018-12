„Krippen schauen“ im historischen Gewölbekeller

Hohenems. Unter dem Motto „Krippen schauen“ präsentierte Franz-Marco Sauer bei seiner bereits siebten Ausstellung am vergangenen Wochenende in einem der ältesten Gewölbekeller von Hohenems im Jüdischen Viertel 30 kunstvoll gefertigte Krippen.

Die Segnung der Krippenschau nahm am Freitagabend Pfarrer DDr. Thomas Heilbrun vor, der dabei von einem Bläserensemble der Musikschule mittleres Rheintal musikalisch begleitet wurde. Dieses unterhielt auch am folgenden Tag die Besucher der Krippenausstellung mit weihnachtlichen Weisen. Krippenbaumeister Franz-Marco Sauer freute sich über ein ständiges Kommen und Gehen während der beiden Ausstellungstage, und sein achtköpfiges Team hatte alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Besucher mit Appenzeller Gerstensuppe, heißen Seelen mit Schinken, Käse oder Mozzarella, Glühwein, -most und Punsch sowie diversen Kuchen zu versorgen.