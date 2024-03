Krimis in der Gondel

Die Leseaktion der Mittelschule Schruns-Grüt fand großen Zuspruch bei Skifahrern.

Zu einer ganz ungewöhnlichen Leseaktion luden die Kinder der zweiten Klassen der Mittelschule Schruns-Grüt anlässlich der Vorarlberger Lesewoche. In der Gondel der Zamangbahn in Schruns lasen die Schüler den Skigästen Krimis zum Rätseln vor. Dabei durften die Skifahrer zunächst dem Hergang des Geschehens lauschen und mussten anschließend raten, wer wohl der Täter sein könnte. Kurz vor dem Ausstieg wurde sodann das Geheimnis gelüftet. „Die Kinder haben fleißig geübt, da sie ja eigentlich fehlerfrei den Krimi vorlesen möchten“, erzählt die Pädagogin Karoline Bertle.

Zunächst gab es noch zwei Unterrichtsstunden nach Plan, bevor sich die Kinder auf den Weg zur Zamangbahn machten. Mit einem Plakat wurden die Skigäste an der Talstation auf die Aktion aufmerksam gemacht und die meisten der Skifahrer genossen die mit Krimis garnierte Bergfahrt sichtlich vor ihrem Skivergnügen. Denn nur wer Lust hatte, einen Rätselkrimi zu hören, zu dem stiegen jeweils zwei Schüler in die Gondel. Nach dem Vorlesen führen die Kids wieder mit der Bahn selbstständig ins Tal. „Mir hat diese Vorleseaktion echt supergut gefallen und es hat immensen Spaß gemacht. Am Anfang habe ich mir das gar nicht so vorstellen können. Aber man hat auch gesehen, dass den Skifahrern das Raten auch viel Freude gemacht hat und das war echt toll“, erzählt Paula Saler.