Kriminaltouristen im Rheintal geschnappt

Das Grenzwachtkorps hat in den vergangenen vier Wochen im St. Galler Rheintal mehrere Kriminaltouristen gestoppt. Dabei wurde mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt.

In insgesamt acht Fällen konnte das Grenzwachtkorps an der Grenze im St. Galler Rheintal Kriminaltouristen anhalten. In einem Fall versuchte ein Engländer über den Grenzübergang Au einzureisen. Bei ihm wurden mehrere mutmaßlich gestohlene Golfausrüstungen im geschätzten Wert von über 25.000 Schweizer Franken festgestellt. Er ist zudem mit einem Einreiseverbot für die Schweiz belegt und war zur Verhaftung ausgeschrieben.