Kriminalfall bei der Bregenzer Sparkasse

Ein langjähriger Mitarbeiter hat unrechtmäßig rund eine halbe Million Euro von Konten ausländischer Kunden abgehoben - die Bank hat ihn im Sommer fristlos entlassen und Strafanzeige erstattet - die Kunden kommen nicht zu Schaden.

"Von den Vorgängen betroffen sind ausschließlich einige wenige ausländische Kunden, auf deren Konten es in der Vergangenheit nur sehr wenig Bewegung gab", so Lutz. In Summe habe der Mitarbeiter rund eine halbe Million Euro abgehoben. "Wir haben diesen Mitarbeiter fristlos entlassen und eine Strafanzeige erstattet. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft", so Lutz.