Kriminacht in der Bibliothek

Lustenaus Bibliothek lädt zur Kriminacht mit Autorin Tatjana Kruse.

Lustenau Nach einer zweijährigen Pause lädt das Bibliotheksteam wieder zu einer Krimivorlesung zu sich in die Bibliothek in der Pontenstraße ein. Am Nationalfeiertag, den 26. Oktober um 19:30 wird die Autorin Tatjana Kruse ihr neuestes Buch „Es gibt ein Sterben nach dem Tod“ den Besuchern vorlesen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Autorin mit ihrem Werk die Lachmuskeln der Zuhörer beanspruchen und gleichzeitig für Spannung sorgen wird“, verrät Martina König von der Bücherei.

Mordopfer Börnie ermittelt in eigener Sache

Was hat man falsch gemacht, wenn auf den Abschied aus der Firma gleich noch der Abschied aus dem Leben folgt? Börnie, Marketingexpertin bei Schön Cosmetics, stellt sich diese Frage aus gegebenem Anlass. Denn als sie auf dem Büroboden aufwacht, merkt Börnie, dass sie ermordet wurde. Wer hat ihr das angetan? Da Börnie nicht die einzige Angestellte der Kosmetikfirma bleibt, deren Teint plötzlich leichenblass wird, pressiert es mit einer Antwort. Weil die Polizei keinen Schimmer hat, muss frau selber ran. Sterben ist eben auch nicht mehr das, was es mal war. Immerhin ist auf Reinigungskraft Jenny und Medium Kai-Uwe Verlass. Gemeinsam will das etwas andere Ermittlertrio Börnies Mörder schnappen, ehe der gesamte Personalstamm von Schön Cosmetics ein unschönes Ende nimmt.

Lesung und gemütliches Beisammensein

In gewohnt gemütlicher Atmosphäre wird Tatjana Kruse aus ihrem neuesten Werk lesen, Einblicke in das Schaffen einer Autorin geben und aus ihrem Leben erzählen. Jakob Mathis, Student am Konservatorium Feldkirch schafft den passenden musikalischen Rahmen. Die Eintrittskarten für die Kriminacht können ab sofort in der Bibliothek erworben werden. bvs

Lustenauer Kriminacht mit Tatjana Kruse

Musik Jakob Mathis

Termin Mittwoch, 26. Oktober 2022, 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr

Bibliothek Lustenau, Pontenstraße 20

Kartenvorverkauf in der Bibliothek, begrenzte Platzanzahl