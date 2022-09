Oswald Wachter und Norbert Schwendinger präsentieren „Tatort Vorarlberg 2 – wahre Kriminalfälle“

Norbert Schwendinger wurde vom ehemaligen Leiter des Vorarlberger Morddezernates zum Autor. Mit seinem Erstlingswerk „Tatort Vorarlberg“ wurde er einem breiten Leserpublikum bekannt. In seinem neuen Werk „Tatort Vorarlberg 2 – wahre Kriminalfälle“ greift er zwölf Kriminalfälle auf, bei denen er als Chefermittler bei der Aufklärung mitwirkte. Am tiefsten berührt hatte ihn damals der Mordfall „Cain“. Auch der Amoklauf in Nenzing oder der Mord an einer schwangeren Frau in Frastanz fanden Platz in seinem neuesten Werk. Nun präsentiert er gemeinsam mit Oswald Wachter eine „Krimi-Nacht im Klostertal Museum“. Bei freiem Eintritt können die Besucher bei dieser besonderen Lesung in das neueste Werk schnuppern. DOB