Krimi-Lesungen in der der 8er-Gondel der Zamangbahn

In ganz Österreich lesen bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Kultur unter dem Motto „Lesen. Deine Superkraft“ vor.

Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem: Bildungsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann der Steiermark Christopher Drexler, Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Schauspieler und Regisseur Michael Schottenberg, Schauspieler Hans Sigl („Der Bergdoktor“), Fernsehmoderatorinnen Barbara Stöckl und Arabella Kiesbauer, Autorin Lena Raubaum, Boxer Marcos Nader, Dompfarrer Toni Faber u. v. m. In Vorarlberg gibt es auch das Lyriktelefon sowie Krimi-Lesungen von Schüler:innen der Mittelschule Schruns Dorf in der Zamangbahn. Mit der Initiative soll das (Vor-)Lesen noch stärker gefördert werden, um die Freude am Lesen zu wecken und allen Kindern bessere Chancen auf ein selbstbestimmtest Leben zu ermöglichen.

Vorlesen verbindet Generationen in ganz Österreich. Am 21. März 2024 sind Jung und Alt eingeladen, in neue Welten einzutauchen, ihrer Fantasie Raum zu geben und gespannt den Geschichten der Vorleser:innen zu lauschen. „Für uns ist es wichtig, dass wir mit dem Programm rund um den Vorlesetag alle Altersgruppen ansprechen. Deshalb sind wir allen Menschen, die an diesem Tag als gutes Beispiel voran gehen und in ganz Österreich vorlesen, besonders dankbar. Denn auf diese Weise können wir gemeinsam dem steigenden Analphabetismus entgegenwirken“, sagt Werner Brunner, Mitinitiator des Österreichischen Vorlesetags und Herausgeber des Vorlesebuchs.

Politik beteiligt sich verstärkt am Vorlesetag

Nachdem der Vorlesetag erstmals zum landesweiten Projekttag in allen österreichischen Schulen ausgerufen wurde, lädt Martin Polaschek ins Bundesministerium am Minoritenplatz in Wien ein. Dort finden ab dem Vormittag vielfältige Lesungen für Kinder von Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Kultur statt. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig liest im Wiener Rathaus vor, Landeshauptmann Christopher Drexler im Grazer Landhaus. „Lesen eröffnet neue Welten und ist eine echte Superkraft. Um diese Superkraft gemeinsam zu nutzen, beteiligen wir uns verstärkt am Vorlesetag und freuen uns auf abwechslungsreiche Lesungen im Bundesministerium“, so Bildungsminister Martin Polaschek.

Besondere Lesungen im Überblick

In Wien und Linz motiviert die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur Österreich) Schüler:innen durch fröhliche Bewegungsgeschichten zum Zuhören und Mitmachen. Denn Vorlesen und Bewegung lassen sich wunderbar verbinden, wecken Lebensfreude und machen den Kopf frei. Vorgelesen wird außerdem unter anderem in der Österreichischen Nationalbibliothek, der Österreichischen Industriellenvereinigung, am Flughafen Wien, auf der Wiener Kaiser Wiesn und im Thalia Wien Mitte (mit Übertragung auf Radio Wien in einer Sondersendung um 19 Uhr). Zudem hat die WKO Fachgruppe Kaffeehäuser Wien eine Aktion gestartet und die Kaffeehäuser dazu aufgerufen, selbst eine Vorlesung zu organisieren. Mit dabei sind beispielsweise das Café Museum, das Café Weimar sowie das Café Weidinger. Viele Büchereien und Buchhandlungen öffnen ihre Türen speziell für Kinder, um in die bunte Welt der Kinderbücher einzutauchen, zu stöbern, auf den Geschmack zu kommen und auch um Kinderbuchautor:innen beim Vorlesen aus ihren Werken zuzuhören.

Online-Vorlesungen prominenter Persönlichkeiten

Auf der Website des Vorlesetags werden am 21. März Lesungen prominenter Persönlichkeiten freigeschalten. Unter anderem von:

Martin Polaschek , Bundesminister für Bildung

, Bundesminister für Bildung Claudia Plakolm , Jugendstaatssekretärin

, Jugendstaatssekretärin Heinrich Himmer , Bildungsdirektor für Wien

, Bildungsdirektor für Wien Peter Kostelka , Präsident Pensionistenverband

, Präsident Pensionistenverband Doris Wendler , Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Versicherung

, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Versicherung Barbara Stöckl , TV-Moderatorin

, TV-Moderatorin Hans Sigl, Schauspieler

Schauspieler Arabella Kiesbauer, TV-Moderatorin

Beispiel-Veranstaltungen in Vorarlberg

DAS LYRIKTELEFON. Poesie am Hörer.

Die Stadtbücherei Dornbirn organisiert das Lyriktelefon: 05572 306 4822 wählen und zwischen 9.00 und 18.00 Uhr Gedichte hören

Krimi-Lesungen in der 8er-Gondel

Schüler:innen der Mittelschule Schruns Dorf lesen in der Zamangbahn Krimis vor

Jetzt anmelden, gratis Vorlesebuch sichern und vorlesen!

Der Kreativität sind bei den (Vor)Lese-Events keine Grenzen gesetzt – ob privat oder öffentlich zugänglich, analog oder online, auf Deutsch oder jeder anderen Sprache, alleine, zu zweit oder mit der gesamten Familie oder Schulklasse – alles ist möglich. Jedes Vorlesen zählt! Interessierte können sich ab sofort unter www.vorlesetag.eu anmelden. Ein besonderer Ansporn: Die ersten 5.000 Anmeldungen erhalten ein Vorlesebuch gratis zugeschickt. Also anmelden, Buch schnappen und am 21. März vorlesen!

Wann? Do., 21. März 2024

Wo? Öffentlich, privat aber auch virtuell