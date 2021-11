Kreuz und Kugel strahlen nun vom Turm der Kapelle

Neu restauriertes Kreuz und Kugel beschließen ersten Sanierungsabschnitt.

Dornbirn. Wie neu strahlt das Kreuz samt goldener Kugel, das am Mittwoch auf das Türmchen der Kapelle an der Vorderen Achmühle gehievt wurde. Ein würdiger Abschnitt einer großen Sanierung. Im zweiten Abschnitt steht der Kapelle noch die Dachsanierung bevor. „Die Kugel aus Blattgold, auf der das schmiedeeiserne Kreuz befestigt ist, wurde mit 23 Karat doppelt vergoldet, damit sie Wind und Wetter standhält“, erwähnt Elmar Rhomberg nicht ohne Stolz. Er ist es, der zusammen mit Wolfgang Fässler (Fa. Fässler Installationen) für die Restaurierung des Glanzstücks verantwortlich zeichnet. Für den 76-jährigen Dornbirner war es Ehrensache, das Meisterwerk am Türmchen der Kapelle in fast 20 Metern Höhe selbst anzubringen – mittels Kran, der für das Vorhaben von der Firma Dorn aus Lauterach zu Verfügung gestellt wurde – für das kleine Gotteshaus natürlich zu einem Freundschaftspreis. Ebenso gab es für die Montage der Blitzschutzanlage, die unmittelbar danach durch die Dornbirner Firma Prock-Blitzschutz erfolgte, eine freundschaftliche Basis.