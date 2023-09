Kreisel-Chaos am Wiesenrain

Der Minikreisel am Wiesenrain it für die stark befahrene Straße zu klein und wird folglich oftmals übersehen.

Lustenau Er sollte eine Verbesserung bringen, eine Verkehrsberuhigung und vor allem mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer bieten. Der seit gut einem Jahr installierte Minikreisel beim Wiesenrain, an der Kreuzung Philipp-Krapf-Straße und Reichenaustraße, sorgt jedoch noch immer zu gefährlichen Situationen. „Die Autos fahren sehr schnell von der Grenze Richtung Kreisel herunter. Für viele ist es nicht ersichtlich, dass dies ein Kreisverkehr ist. Und so fahren sie gerade drüber“, erklärt Anrainer Csaba Kalla. Dadurch entstehen oft gefährliche Momente. „Wir merken das anhand der Huperei. Immer öfter drücken die Autofahrer beim Kreisel auf die Hupe“, so Kalla. Eine Erhöhung in der Mitte des Kreisels, wie in Dornbirn in der Nähe des ehemaligen Schlachthofes, wäre die Lösung, wie er findet. Denn dann müsste wirklich jeder die Runde fahren.

Gerade Straße wird zur Rennstrecke

Eine Bodenschwelle bei der Grenze sowie eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h sollten Abhilfe gegen zu Schnellfahrende auf dieser Landesstraße schaffen. „Leider verleiht die lange Gerade noch immer viele zum nochmals richtig durchstarten. Wenn ich von der Reichenaustraße komme, habe ich keinen Überblick über die Situation, da sich die Stopp-Grenze durch den Radius des Kreisels nach hinten verlegt hat. Kommt da einer zu schnell, wird’s gefährlich“, erklärt Simone Grabher, Anrainerin und Gemeindevertreterin bei den Grünen. Sie quert täglich diese Straße mit ihrem Hund und erlebt dabei allerhand. „Die Idee des Kreisels wäre nicht schlecht, es bräuchte einfach noch einige Verbesserungen“, fügt sie hinzu.

Verkehr nimmt stark zu

Hinzu kommt, dass viele Pendler von Dornbirn kommend diesen Grenzübergang in die Schweiz wählen. „Der Verkehr hat hier stark zugenommen“, so Grabher. Auch Eva Seiwald kennt die angespannte Situation beim stark frequentierten Minikreisel nur zu gut. „Ich habe mein Kind täglich mit dem Rad zum Kindergarten am Wiesenrain gebracht, jetzt bring ich ihn hier zum Fußball-Training. Hier sind sehr viele Kinder und Jugendliche. Für mich ist es klar, wie ich mich verhalten muss, doch für den Großteil nicht. Entweder erkennen sie den Kreisel nicht, oder sie halten sich nicht an die Regel. So kann es vorkommen, dass derjenige, der fahren darf von einem anderen geschnitten wird.“ Sie fügt hinzu, dass die Situation für Radfahrer sehr gefährlich ist. „Wir wollen radeln, doch gerade für Kinder ist diese Kreuzung gefährlich. Hier braucht es dringend eine Lösung“, sagt sie. Ein Zebrastreifen würde schon helfen, wie sie erklärt.

Schwachstellen bekannt

Die Straße beim Minikreisel ist eine Landesstraße. Auf VN-Nachfrage beim zuständigen Straßenbauamtsleiter Gerhard Schnitzer erklärt dieser, dass dem Land die Schwachstellen des Minikreisels bekannt seien. „Wir arbeiten gemeinsam mit der Marktgemeinde Verbesserungen aus“, so Schnitzer. Der Minikreisel am Wiesenrain ist eine nicht übliche Art des Kreisverkehrs, wie er sagt. Eine Erhöhung in der Mitte kann nicht so einfach umgesetzt werden, hier muss der Winterdienst berücksichtigt werden.