Kreditvergabe, Schülerstimme und volle Flohmarkt-Halle

Am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE": Der Vorstandschef der Raiffeisen Landesbank Michael Alge, die Landesschulsprecherin Britta Kling und ein Blick in die vollen Verkaufsgänge des Dornbirner Flohmarkts.

Am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE": Der Vorstandschef der Raiffeisen Landesbank Michael Alge, die Landesschulsprecherin Britta Kling und ein Blick in die vollen Verkaufsgänge des Dornbirner Flohmarkts. ©VOL.AT

Am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE": Der Vorstandschef der Raiffeisen Landesbank Michael Alge, die Landesschulsprecherin Britta Kling und ein Blick in die vollen Verkaufsgänge des Dornbirner Flohmarkts. ©VOL.AT

Am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE": Der Vorstandschef der Raiffeisen Landesbank Michael Alge, die Landesschulsprecherin Britta Kling und ein Blick in die vollen Verkaufsgänge des Dornbirner Flohmarkts.

Mag. Michael Alge, Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Landesbank Vorarlberg

Bereits im Vorjahr übernahm Michael Alge von seinem Vorgänger Wilfried Hopfner den Vorstandsvorsitz über die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Als dieser in den Ruhestand trat, galt das Jahr 2021 als ein „besonderes, um nicht zu sagen außergewöhnliches Geschäftsjahr“, so Hopfner im April. Am Donnerstag ist Alge zu Gast in "Vorarlberg LIVE" und spricht mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer über die erschwerten Kreditvergaben, politische Lösungsversuche rundum eine vereinfachte Eigenheimfinanzierung für junge Leute, nachhaltiges Investment und mögliche Anlagestrategien für Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.

Britta Kling, AHS-Landesschulsprecherin Vorarlberg

Die Diskussion um die Einführung der gemeinsamen Schule für die 10- bis 14-Jährigen wird vorerst wohl noch länger eine unvollendete bleiben. Das wurde auch in der Gesprächsrunde am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" mit Befürwortern, Gegner und der Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink deutlich. Aber was wollen eigentlich diejenigen, die es betrifft? Die Schülerinnen und Schüler, in Person von AHS-Landessprecherin Britta Kling, verdeutlichen ihren Standpunkt am Donnerstag live im Studio.

Sunny Fäßler, Flohmarkt Dornbirn

Diesen Samstag und Sonntag öffnet im Dornbirner Messegeländer nach einer dreijähriger Zwangspause eine der größten Fundgruben Österreichs wieder ihre Tore. Die 48. Ausgabe des Dornbirner Flohmarkts wird auf über 12.000 Quadratmeter Verkaufsfläche tausende Schnäppchenjäger ins Messequartier locken. VOL.AT-Reporterin Mirjam Mayer durfte vorab einen Blick in die prallgefüllten Regale werfen und stattete dem Flohmarkt-Chef Sunny Fäßler einen Besuch ab.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 2. Februar 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Mag. Michael Alge (Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Landesbank Vorarlberg), Britta Kling (AHS-Landesschulsprecherin Vorarlberg) und Sunny Fäßler (Flohmarkt Dornbirn)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.