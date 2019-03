Krebstherapie hinter zwölf Tonnen Stahl

Wie lässt sich eine Therapie erklären, deren anschaulichstes Instrument ein Monstrum von Gerät ist? Primar Alexander De Vries, Leiter der Strahlenabteilung im Landeskrankenhaus Feldkirch, hatte die passende Antwort auf diese Frage.

Er nahm die vielen MedKonkret-Besucher mit auf einen Rundgang durch seine Station, in dem er alle Schritte von der Aufnahme bis zur Entlassung erklärte. Zu Beginn verdeutlichte er, dass die Strahlenbehandlung wie ein Mosaik zu verstehen ist, in dem alle Teile ihre ureigenste Bedeutung haben. Ebenso hob De Vries die moralischen Ansprüche hervor, zu denen unter anderem Kompetenz im (Be)Handeln sowie die Ehrfurcht vor dem Menschen zählen.

Keine Wartezeiten

Dann ging es hinein in die Thematik. Jeder einzelne Fall wird in einem sogenannten Tumorboard besprochen. Dabei treffen sich alle in die Behandlung involvierten medizinischen Fächer und diskutieren mögliche Therapieoptionen. Bestrahlt werden kann vor einer Operation, zum Beispiel bei Enddarmkrebs, während einer OP, etwa bei Brustkrebs, oder die Bestrahlung erfolgt anstelle eines Eingriffs, was bei Prostata- und Kehlkopfkrebs oft der Fall ist. Bestrahlungen vor oder während der OP können die Prognose laut Alexander De Vries deutlich verbessern. Großer Wert wird auf eine zeitnahe Therapie gelegt. “Kein Patient soll länger als 15 Tage warten müssen”, beschrieb De Vries seinen Grundsatz. Jede Zeitverzögerung kann sich negativ auf die Heilungschancen auswirken. Diesbezüglich stellte der Bundesrechnungshof der Strahlenabteilung in Feldkirch im vergangenen Jahr aber ein gutes Zeugnis aus.