Krebsfunde in Nüziders stellen Forscher vor Rätsel

Immer wieder tauchen in einem Wohnviertel in Nüziders Flusskrebse auf. Jedoch nicht - wie man vermuten würde - in Flüssen, sondern mitten im Ort, in Hausgärten und Wohnungen. Wissenschaftler können sich das nicht erklären.

Die ersten Tiere wurden beispielsweise an Schaukelstangen gesichtet, andere wurden von Rasenmähern überfahren. Einige fanden sich sogar im Haus unter dem Sofa. Manche Krebse waren bereits tot, andere noch lebendig. Insgesamt wurden bisher 14 Krebse gefunden, die bis zu 17 Zentimeter groß waren.

Heimische Edelkrebse

Bei den Krebsen handelt es sich zwar um heimische Edelkrebse, eine geschützte Art, die jedoch nicht gerade für ihre Wanderlust bekannt ist, sagt Klaus Zimmermann von der inatura in Dornbirn. "Es ist natürlich denkbar, dass sie tatsächlich mit dem Regen zumindest kleinere Strecken wandern, auch über das Festland. Mir scheint aber wahrscheinlicher, dass die Tiere verschleppt wurden von Katzen oder von anderen Tieren", erklärt Zimmermann gegenüber ORF Vorarlberg.

Eigentlich sind Flusskrebse eher scheue Tiere, die ihr Leben im Verborgenen in stehenden Gewässern und Flüssen verbringen.