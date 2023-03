Kreativmarkt als Publikumsmagnet

Der Ostermarkt kreativ Schaffender zog hunderte Besucher auf die Kulturbühne nach Schruns

Schon am Eingang war klar, dass an diesem Sonntag etwas ganz Besonderes auf der Schrunser Kulturbühne stattfinden muss. Denn zahlreiche Besucher fanden sich in kleinen Gruppen am Eingang zusammen und unterhielten sich miteinander, während andere auf einen ganz besonderen frisch aufgebrühten Kaffee warteten und die Kleinsten sich um den lebensgroßen Dinosaurier „Ruby the Raptor“ scharten. Im Eingangsbereich überraschte Osterausstellung einer Floristin mit kleinen und größeren Dekorationsartikeln zum Thema Ostern. Doch so richtig viel los war im Saal selbst. Zahlreiche Besucher tummelten sich zwischen den 19 Ausstellern und ließen sich von so viel Kreativität und Ideen voll mitreißen.