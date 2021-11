Kreativität und Geschäftsideen fördern

Die HTL Dornbirn ist ab sofort zertifizierte Entrepreneurship Schule.

Dornbirn. „Entrepreneurship Education – was ist das?“ Der Begriff Entrepreneurship Education wird für die Entwicklung eigener Ideen und das Lernen der Kompetenzen, diese Ideen umzusetzen, verwendet. Es umfasst alle Bildungsmaßnahmen zur Weckung unternehmerischer Denkweisen und Fertigkeiten, bezieht sich also auf die Entwicklung bestimmter Werte und Haltungen und persönlicher Qualifikationen, die zum Beispiel zur Gründung eines Unternehmens nötig sind. Somit ist das Ziel der Aufbau von Fachwissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für eine erfolgreiche Unternehmensgründung und Unternehmensführung sowie für eine selbständige, eigenverantwortliche Lebensführung erforderlich sind.

Als fächerübergreifendes Bildungsziel kommen auch an der HTL Dornbirn Elemente der Entrepreneurship Education in allen Gegenständen vor, vermehrt in Unterrichtsgegenständen wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz, Übungsfirma, Deutsch, Englisch und in den Werkstätten und Labors.