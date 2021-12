Kreatives mit LIEBE gemacht

Sabine Proietti bietet Geschenksideen aus Zement und Beton an

Die Kunden bestellen bei ihr online die gewünschten Artikel. Die Künstlerin legt dann die bestellte Ware in den Abholschrank vor dem Haus. Zum Bezahlen gibt es ein „Kässele“. “Es gab noch nie Probleme. So kann fast jederzeit bei mir bestellt werden, auch jetzt im Lockdown“, berichtet die Geschäftsfrau. Für Kunden, die nicht nach Vandans kommen und online bestellen, gibt es die Möglichkeit, bei „Schös & Guats“, in Schruns zu besichtigen und diese an der Kasse gleich zu bezahlen. „Ich bin glücklich, dass meine Artikel gut ankommen. „Ich bedanke mich auch vor allem bei meinem Ehemann und bei meinen Eltern, die mich bei meiner Arbeit sehr unterstützen“, so Proietti. EST