Kreative Weihnachtswichtel im Einsatz

Der Elternverein der VS Rohrbach lud wieder zur kreativen Christbaum-Aktion.

Dornbirn. Eine bereits liebgewonnene Tradition in der Volksschule Rohrbach ist die alljährliche „Christbaum-Aktion“, die auch heuer vom Elternverein der VS Rohrbach initiiert wurde. Zahlreiche im Rohrbach ansässige Firmen beteiligten sich wieder und luden die fleißigen Bastler ein, um deren Räumlichkeiten weihnachtlichen Zauber zu verleihen.

Ausgestattet mit den kunstvollen Basteleien machten sich die Schüler und Schülerinnen eine ganze Woche lang auf den Weg und verliehen den Rohrbacher Firmen weihnachtlichen Glanz. Belohnt wurde so viel Einsatz natürlich auch wieder mit Jause und Getränken, die die begeisterten Gastgeber gerne an die kleinen „Weihnachtswichtel“ verteilten.

Die hübsch geschmückten Bäume können nun in der Christopherus Apotheke, beim Spar Rohrbach, bei Paterno, in der Bäckerei Mangold, bei Sicherheitstechnik Kreil sowie im Rhomberg-Areal bei Massage-Wellness Saltuari, bewundert werden. Das Autohaus Gerster hat sogar zwei „VS Rohrbach-Prachtbäume“ und in der Sparkasse Rohrbach haben die Schüler den Adventskalender im Schaufenster und das Innenleben mitgestaltet. „Wir vom Elternverein bedanken uns recht herzlich bei den Firmen, dass sie auch heuer unsere Christbaum-Aktion so toll unterstützten und hoffen, dass Sie viel Freude mit den besonderen Bäumen haben“, so EV-Obfrau Nadine Metzler.