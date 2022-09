Kreative Kinder schnitzen Kürbisgesichter

Beim diesjährigen Kürbisfest des Obst- und Gartenbauvereins drehte sich alles um das große Fruchtgemüse.

Der Obst- und Gartenbauverein hat bereits im Vorfeld die orangen runden Kürbisse organisiert. Am Platz angekommen, durften sich die Kinder einen passenden aussuchen und sodann ein Gesicht aufmalen. „Das funktioniert gut. Hat man zuerst die Augen, die Nase und den Mund aufgezeichnet, kann die eigentliche Arbeit beginnen“, so Maier. Dreieckige oder runde Augen, lachende Münder oder Zähnezeigende runde Kürbisgesichter nahmen Schritt für Schritt Gestalt an. „Es ist schön zu beobachten, dass ganze Familien mit Mama, Papa, Oma und Opa gekommen sind“, freut sich Maier über die vielen Gäste. Den kleinsten Kindern halfen die Eltern beim Schnitzen. Und so wurde aus dem Kürbisschnitzen ein gemütlicher Familiennachmittag.