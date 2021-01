Kreative Judokas im Lockdown

Mit einer Advent-Challenge hielten sich die Dornbirner Judokas bei Laune.

Bei der Challenge galt es jeden Tag lustige Aufgaben – vorgemacht per Video – zu meistern. Dabei zählte nicht nur die Leistung, sondern vor allem die Kreativität der teilnehmenden Akteure. „Seilspringen, jonglieren, barfuß im Schnee joggen, eine Schuh-Challenge, Ausdauerübungen, …… Für ein abwechslungsreiches Programm war auf jeden Fall gesorgt“, erklärt David Böhler vom Verein. Auch Trainer Ian Service-Hartmann sowie Wolfgang Pastor übernahmen einige der Trainings.

Am 23. und 24. Dezember standen dann zwei Highlights auf dem Programm. Laurin Böhler, Judo-Star aus dem Ländle, überraschte die Kinder und Jugendlichen mit einer Handstand-Challenge und an Heiligabend meldete sich Winston Gordon, ehemaliger Judoprofi aus England, Olympia-Dritter 2004 und EM-Dritter 2006 mit einer „Squad Challenge“ auf dem Bildschirm. „Das war eine ganz besondere Überraschung für unsere Kids und somit noch ein perfektes und spezielles ´Judo-Christkindle´“, so Böhler.