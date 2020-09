Kreative Ideen für Götzis

„Was würde ich als Götzner Bürgermeister machen?“ - so der Titel des diesjährigen Schreibwettbewerbes in der Marktgemeinde.

Götzis . Im Frühjahr startete die Marktgemeinde Götzis in Kooperation mit der Bibliothek und der Offenen Jugendarbeit einen kreativen Schreibwettbewerb, bei welchem die jungen Teilnehmer aufgerufen waren, irhe Ideen für Götzis in Text oder Video Bürgermeister Christian Loacker mitzuteilen. Kürzlich konnten nun dazu die Gewinner ermittelt werden.

In zwei Kategorien – 10 bis 14 Jahre und 15 bis 18 Jahre – hatten die Jugendlichen Zeit, ihre Ideen aufzuschreiben oder zu erzählen, was sie als Bürgermeister in Götzis alles bewegen würden. Bei den Geschichten kam es dabei zu zahlreichen kreativen Ideen – von mehr Sportanlagen, über eine größere Polizeistation oder eine Verschönerung des Jugendplatz Moos – machten sich die Jugendlichen zahlreiche Gedanken über die Zukunft in ihrer Gemeinde. Aber auch aktuelle Probleme, wie die Renovierung der Volksschule Markt oder des Bahnhofes waren Teil der Geschichten im Schreibwettbewerb.