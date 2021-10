Kreative Handwerkskunst in Götzis

Im Junker-Jonas-Schlössle war erstmals Austragungsort für "kab & kreativ".

GÖTZIS Der “kab & kreativ”-Markt hat in Götzis Tradition. “Über 30 Jahre findet der Markt in der Marktgemeinde an verschiedensten Orten statt”, erklärt Organisatorin Sabine Söhnel. Zuletzt im Hau sder Generationen oder Kolpinghaus Götzis. Durch die aktuellen Verordnung fand er heuer erstmals den Markt im Junker-Jonas-Schlössle statt. 14 Aussteller aus Vorarlberg zeigten welche Künste sie beherrschen, darunter Töpfern, Gravur, Kalligrafie, Glasblasen, Draht-, Glas- und Betonarbeiten sowie Stoff und Schmuck. “Uns war es von Anfang an besonders wichtig, dass das weibliche Kunsthandwerk besonders gefördert wird. Dafür boten wir auch zahlreiche Kurse in verschiedenste Richtungen an”, führt Söhnel aus.