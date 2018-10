Kreative Fratzen für deinen Kürbis

Ob Grusel-Visage oder Babygrinsen – Kürbisschnitzen als Kunst entdecken.

Der Brauch der Kürbisse hat keltisch-irische Wurzeln. Der „Samhain“ ist eines der vier großen Feste dieser Kultur und wird zu Ehren der Toten veranstaltet. Am 31. Oktober, besagt die Mythologie, war es den Toten möglich einen Tag lang in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Um diese davon abzuhalten, wurden ursprünglich Rüben ausgehöhlt und mit Kerzen versehen aufgestellt. Durch Auswanderer dieser Völker brauchten sie ihre Kutlur unter anderem mit diesem Brauch in die USA und nach dem zweiten Weltkrieg auch zu uns. In den Vereinigten Staaten wurde aus den Möhren Kürbisse und diese wurden mit gruseligen Fratzen versehen. In Österreich nennt man die beleuchteten Kürbisse „Plutzer“. Im Herbst ist er nicht nur in geschnitzter Form sondern auch auf dem Teller beliebt: Ein kalorienarmer Nährstofflieferant.