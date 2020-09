Kreative Baustellengestaltung

Bregenz (BRK) – Aufgrund von Bauarbeiten bleibt die Bregenzer Kirchstraße im Bereich der ehemaligen „Uwe´s Bierbar“ für den Autoverkehr gesperrt.

Ein Fußgängertunnel, künstlerisch gestaltet durch Isabel Sandner, führt die Besucherinnen und Besucher in den oberen Teil der Kirchstraße und ermöglicht den Anschluss an die dort ansässige Gastronomie sowie den Einzelhandel. Augenzwinkernd thematisiert der Tunnel Bregenz im Kontrast mit Weltstädten. Mit Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten punktet Bregenz ebenso wie New York, Barcelona oder Paris – mit dem Unterschied, dass letztere in schwierigen Zeiten wie diesen unerreichbar scheinen. So wird der Anreiz geschaffen, die Kirchstraße auch während der Bauphase, die voraussichtlich bis Sommer 2021 andauert, zu besuchen.