Kreativ und sozial

Die siebenjährige Seraphina Koch aus Nenzing startete eigene Benefizaktion

Wenn Seraphina Koch erzählt, dann klingt es aus ihrem Mund fast selbstverständlich: Dass es vielen Menschen nicht so gut geht wie ihr, möchte sie nicht so einfach stehenlassen. Vor zwei Jahren hatte sie die Idee, eine Benefizaktion zu starten. „Ich bastle sehr gerne und dabei insbesondere mit Bügelperlen“, erzählt die siebenjährige, die demnächst den achten Geburtstag feiert. „Und nachdem meine Eltern den Fina-Flora-Hof betreiben und dort Lebensmittel vom Bauernhof verkaufen, habe ich einfach einen Tisch hingestellt und meine Anhänger und Untersetzer schön dekoriert. Jeder, der möchte, kann diese gegen einen Unkostenbeitrag mitnehmen und ach spenden.“

Und weil ihre Oma Christine Monschein viele Jahre beim Krankenpflegeverein Nenzing gearbeitet hat und nach der Pensionierung beim Mobilen Hilfsdienst pflegebedürftige Menschen aus dem Ort unterstützt, war für Seraphina Koch klar, dass sie das Geld dem Krankenpflegeverein spenden möchte. „Ich bin mit meiner Oma auch schon mit zu den betreuten Menschen zu Besuch gegangen. Ich habe mit ihnen gespielt und das hat ihnen Freude gemacht“, erzählt sie, dass sie eine ältere Dame immer mit „kummsch wieder“ verabschiedet hat. Stolz, dass ihre Tochter, beziehungsweise Enkelin schon in jungem Alter ein vorbildhaftes Sozialverhalten an den Tag legt, sind natürlich auch Sonja und Matthias Koch, sowie Oma Christine. Begeistert auch der Obmann des Krankenpflegeverein Nenzing, Frank Stecher: „Es ist beachtlich, wenn bei so jungen Menschen der soziale Gedanke so stark ist und Seraphina über so lange Zeit drangeblieben ist“, bedankte er sich bei der Spendenübergabe ganz herzlich. Exakt 210,39 Euro – und damit jeden gespendeten Cent – hat Seraphina übergeben und sie möchte mit ihrer Aktion weitermachen. Der Fina-Flora-Hof befindet sich übrigens in Nenzing, Grienegg 43.