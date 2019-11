Kreativ und sozial in den Advent

Markt beim Koblacher Steinbruch

Nicht vergessen wurde in Koblach auch der soziale Aspekt, die Einnahmen aus dem Gastronomiebetriebs gehen an den Sozialfonds der Gemeinde und fließen so an bedürftige Personen bzw. Familien aus der Kommune. So schmeckte der Biss in die Grillwurst oder das Raclettebrot noch besser und man konnte mit gutem Gewissen noch einen zweiten Glühwein oder Tee ordern. CEG