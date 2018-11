Kreativ und gediegen in den Advent

Winterausstellung im alten Kronensaal

Meiningen. Wer den alten Saal im ehemaligen Gasthaus Krone betritt, fühlt sich dann doch in eine etwas andere Zeit versetzt. Wo früher Stammtischgespräche geführt wurden, manches Stück Vieh gehandelt wurde und mit Sicherheit auch der eine oder andere Schoppen Wein getrunken wurde, befindet sich nun für zwei Tage die alljährliche vorweihnachtliche Kunsthandwerksausstellung von Organisatorin Angelika Feistenauer und ihrer Familie. Liebevoll wurde der Saal bereits vor etlichen Jahren renoviert, ohne aber das historische Flair zu zerstören, der Charakter der Wirtsstube ist geblieben, vor allem die historischen Elemente prägen weiter den Raum. Mitten darin 19 Aussteller aus Vorarlberg, Tirol und Deutschland, alles Profis in ihrem jeweiligen Tun. In dieser einzigartigen Atmosphäre präsentieren sie ihr exquisites Handwerk, bestehend aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Textilien, Papier, Glas oder Seife. Ebenfalls vertreten feinste, verführerisch duftende Naschereien für einen ruhigen Abend daheim in der guten Stube. Die einzelnen Stände wirken so, als ob sie immer dort stehen würden, der Raum genau auf sie abgestimmt wäre, oder auch umgekehrt.