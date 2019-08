Kreativ & kraftvoll: 5. Re-Use-Day

Wiederverwenden statt verschwenden: Re-Use-Day begeisterte auch mit Taekwon-Do

FELDKIRCH Am 5. „Re-Use-Day“ machten die Stadt Feldkirch und „Unser Markt“ mit dem poolbar Festival und dem ZEN Taekwon-Do Center Feldkirch gemeinsame Sache. Zahlreiche kreative Stände, eine Kampfkunst-Performance und der Kindertrödelmarkt begeisterten das Publikum.

Speziell die dynamische ZEN Taekwon-Do Vorführung kam auf dem chilligen Poolbar Festival ausgezeichnet an. Achtsamkeit in der Müllvermeidung und in der Kampfkunst passten auf dem Re-Use Day perfekt zusammen. Auch im Taekwon-Do wird gelehrt, Ressourcen und Kräfte auf den Punkt einzusetzen und nicht sinnlos zu verschwenden.