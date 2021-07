Kreativ auch in der Corona-Krise

Unternehmergeist von HTL-Schülerinnen trotzt Corona und zeigt soziales Engagement.

Das zweite Unternehmen „Carebear“ fertigte Kuschelbären, gefüllt mit Traubenkernkissen – der Grundgedanke „in Zeiten von sozialer Isolation braucht eine ganz besondere Gruppe das Gefühl von Wärme und physischen Streicheleinheiten, nämlich Kinder und im Besonderen kranke Kinder“, erklärt Lehrerin Andrea Grabher. Für diese Idee konnte die Kinderabteilung des Krankenhauses Dornbirn unter der Leitung von Prim. Priv.-Doz. Dr. Edda Haberlandt als Projektpartner gewonnen werden. Der Gedanke, den Kindern eine Freude zu bereiten, ließ die Mädchen über sich hinauswachsen, sie produzierten in kürzester Zeit 40 Kuschelbären mit waschbarem Bezug samt Gebrauchsanleitungen. Verkauft wurden jedoch nur so viele Exemplare, um kostendeckend zu sein. Mit Stolz konnten die jungen Unternehmerinnen kürzlich 22 Exemplare an Frau Dr. Haberlandt übergeben. Da die Corona-Schultests nicht als Eintrittstest anerkannt wurden, erfolgte die Übergabe vor dem Krankenhaus Dornbirn.

„Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Herrn Ing. Wilfried Wohlgenannt für das Sticken des ´Bärengesichtes´ und die Unterstützung dieses Sozialprojektes. Bei den Projekten haben die Schülerinnen viel gelernt – Unternehmer sein bedeutet, an eine Sache zu glauben, nicht den Mut zu verlieren, Verantwortung zu übernehmen, genau zu kalkulieren, Projektpartner zu suchen, mehr arbeiten als gewohnt…. und wenn alle Beteiligten an einen Strang ziehen, können sich alle am Ende des Tages freuen“, so Andrea Grabher abschließend.