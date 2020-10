Kraut gehobelt, Kürbis geschnitzt

OGV Frastanz lud zum Sauerkraut einschneiden und Kürbis schnitzen ein

FRASTANZ Bei stürmischem Herbstwetter lud der Obst- und Gartenbauverein Frastanz in der Augärtnerei Kopf zu zweierlei „einschneidenden Maßnahmen“ ein: Liebhaber von vitaminreichem Sauerkraut im Winter nahmen an der beliebten Einschneide-Aktion teil, und die Kinder durften derweil unter Anleitung furchterregende Kürbisse schnitzen.

Somit leisteten alle einen Beitrag zur Haltbarmachung von Lebensmitteln für den Winter. Unter Anleitung von Gertrud Wachter konnten die Kinder in Ruhe Kürbisse schnitzen, gleich zur Probe erleuchten und zum nahenden „Halloween“ mit nach Hause nehmen. Gebhard Kopf von der Augärtnerei Kopf gab weitere tolle Tipps, wie mit Wintergemüse auch in der kalten Jahreszeit vitaminreiche und gesunde Kost eingefahren werden kann. Auch Josef Reisch, Agnes Tiefenthaler und Angelika Gabriel waren an der Einschneide-Aktion beteiligt. HE