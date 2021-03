Krasse Fehlentscheidungen führen zur Dornbirn Niederlage

Unglückliche 2:3-Pleite der dezimierten Rothosen beim Schlusslicht Rapid Wien

Das war der Liveticker vom Spiel Rapid Wien II vs Mohren Dornbirn

Eine sehr unglückliche 2:3-Niederlage beim Schlusslicht Rapid Wien II bezog der FC Dornbirn. Die Rothosen verloren im Geisterspiel im Allianz Stadion nicht nur das Spiel auch fälschlicherweise Innenverteidiger Florian Prirsch. Das war nur eine der krassen Fehlentscheidungen des indiskutablen Schiris Emil Ristoskov aus Kärnten. Die Rote Karte von Prirsch war eine Fehlentscheidung, ein klares Elferfoul an Egzon Shabani wurde nicht gepfiffen. Zwei Tore reichten Dornbirn in Hütteldorf nicht zu einem Punkt. Ein Tor von Lukas Katnik und Andreas Malin war zuwenig. Rapid Wien traf dreimal, davon zweimal aus Standards. Für die Rothosen war es schon die vierte Pleite in Serie, die Mader-Schützlinge sind nun Neunter.