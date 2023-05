Krankenpflegeverein zog Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung des Krankenpflegevereins Mäder berichtete Obmann Franz Koch wieder Interessantes über das abgelaufene Vereinsjahr.

Mäder . Zur bereits 45. Jahreshauptversammlung des Krankenpflegevereins Mäder konnte Obmann Franz Kopf zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste begrüßen. So infomierten sich auch Bürgermeister Rainer Siegele, Landesobmann Wolfgang Rothmund, Pastoralassistentin Theresa Wegan und die Ehrenmitglieder Anni Koch, Emelie Böckle und Marianne Ender über die wertvolle Arbeit der Teams des Krankenpflegevereins und des Mobilen Hilfsdienst (MOHI).

Dabei bewährt sich gerade in Zeiten wie diesen mit Pflegenotstand das in Österreich einzigartige Modell des Krankenpflegevereins. Dazu absolvierte das sechsköpfige Team des KPV Mäder unter Leiterin Patrizia Künz im vergangenen Jahr rund 800 Hausbesuche und betreute an die 70 Klienten. Dabei wurden neben medizinischen (385 Stunden/Jahr) und pflegerischen Einsätzen (1.743 Stunden) auch Hilfestellungen bei Verbandswechsel und Medikamenteneinnahme (238 Stunden) und telefonische Beratungen (61 Stunden) geleistet. Auch die palliative Versorgung nahm wiederum mit 361 Stunden einen beachtlichen Teil der Arbeit des Krankenpflegevereins Mäder im vergangenen Jahr ein.