Krankenpflegeverein zog Bilanz

Der Alten- und Krankenpflegeverein Klaus – Weiler – Fraxern blickte auf das vergangene Jahr zurück.

Klaus/Weiler/Fraxern . Bei der 41. Generalversammlung des KPV Klaus-Weiler-Fraxern konnte Obmann Christoph Wund neben zahlreichen Mitgliedern und Freunden, auch die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden im Montfortsaal in Weiler begrüßen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Versammlung konnte Obmann Wund die anwesenden Gäste über die wichtigen Leistungen des Pflegeteams und des Mobilen Hilfsdienstes berichten. So wurden in der Alten- und Krankenpflege von den fünf Pflegekräften im vergangenen Jahr in 4.668 Hausbesuchen 128 Klienten betreut. Eindrucksvoll auch die Zahlen des Mobilen Hilfsdienstes – 51 Helfer leisteten insgesamt 15.562 Stunden und betreuten 74 Klienten.