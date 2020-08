Krankenpflegeverein zieht Bilanz

Eine erhöhte Nachfrage und somit eine Steigerung der Personalkosten kennzeichnen das Jahr 2019 beim Krankenpflegeverein Lustenau.

Lustenau . Nachdem die Jahreshauptversammlung des Krankenpflegeverein Lustenau in diesem Jahr wegen der Corona Krise nicht durchgeführt werden kann, präsentiert der Vereinsvorstand die Leistungsbilanz des vergangenen Jahres.

Steigerung in allen Bereichen

Aktuell zählt der Krankenpflegeverein Lustenau 3.490 Mitglieder, wovon im vergangenen Jahr 417 Klienten durch 17 Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter betreut wurden. Dies ergibt einen Aufwand von 16.566 Arbeitsstunden, was einem Plus von 1.417 im Vergleich zum Jahr 2018 bedeutet. Um zu den betreuten Klienten zu gelangen, wurden 36.615 Kilometer zurückgelegt (ein Plus von 4.439 Kilometern im Vergleich zum Vorjahr). Hierzu stehen den KPV Mitarbeitern fünf Vereins-PKW, sowie ein E-Bike zur Verfügung, wobei ein Großteil des Personal die Privatfahrzeuge benutzt.