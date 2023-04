Krankenpflegeverein wurde mit Jakob-Mennel-Zukunftspreis ausgezeichnet

Bregenz (BRK) – Im Rahmen des Bregenzer Frühjahrsempfangs am 21. April auf der Hauptbühne des Bregenzer Festspielhauses wurde erstmalig der Jakob-Mennel-Zukunftspreis vergeben

Die Auszeichnung, die Vereine für ihr zukunftsorientiertes Handeln in Form eines konkreten Projekts erhalten, wurde an den Krankenverein Bregenz/Mohi Bregenz vergeben. Der siegreiche Verein hat unter dem Motto „Gute Vernetzung, bessere Hilfe“ ein Begegnungscafé für 24-Stunden-Pfleger:innen eingerichtet.

Die Pflege- und Betreuungskräfte kommen meist aus dem Ausland und besitzen teilweise nur mangelnde Sprachkenntnisse. Es mangelt an Informationen über Land und Leute, und auch die wichtigsten Informationen über die Sozialdienste in Bregenz sind meist unbekannt. Die größte Herausforderung stellen aber die fehlenden sozialen Kontakte dar. Das Begegnungscafé, das immer am ersten Mittwoch zwischen 13 und 15.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Krankenpflegevereins stattfindet, bietet den Pfleger:innen nun die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in den Austausch zu gehen und Freundschaften zu knüpfen.