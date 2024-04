Krankenpflegeverein erlebte ein spannendes Jahr

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte der Altacher Krankenpflegeverein wiederum auf ein arbeitsintensives Jahr zurückblicken.

Altach. Zahlreiche interessierte Mitglieder und Besucher, darunter auch Bürgermeister Markus Giesinger, verfolgten in der vergangenen Woche die Jahreshauptversammlung des KPV Altach im Veranstaltungszentrum KOM und bekamen einen Einblick in das spannende vergangene Vereinsjahr.

KPV-Team mit 4.932 Einsatzstunden

Obfrau Helga Rebenklauber konnte dabei in Bezug auf das Pflegeteam glücklicherweise über keine Veränderungen berichten und richtete auf diesem Wege auch ein Dank an das, von Martin Hauser als Pflegedienstleiter angeführte, achtköpfige Team. So wurden im Jahr 2023 insgesamt 4.932 Stunden für die Betreuung der Patienten aufgewendet, was einen Arbeitsaufwand wie bereits in den Jahren zuvor bedeutete. Betreut werden vom Krankenpflegeverein Altach dabei an die 200 Personen zwischen 20 und 99 Jahren und insgesamt verfügt der Verein über 1.110 Mitglieder.

Neues E-Auto durch Spenden und Fördermittel

In weiterer Folge konnte die KPV-Obfrau auch über zwei neu geschaffene Gesprächsangebote in Altach berichten. Während sich das Begegnungscafé für 24-Stunden-Betreuerinnen bereits bestens etabliert habe, brauche das Treffen für pflegende Angehörige noch ein wenig Anlaufzeit. Ebenfalls wurde bei der Jahreshauptversammlung auf die Anschaffung eines neuen E-Autos für das Pflegeteam zurückgeblickt. Der neue fahrbare Untersatz konnte durch Spenden und Fördermittel finanziert werden und ersetzt den in die Jahre gekommenen alten Pkw. Diesbezüglich berichtete Kassierin Elisabeth Biedermann auch von einem positiven Abschluss des Vereinsjahr 2023.

Vorfreude auf neue Räumlichkeiten