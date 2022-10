Krankenpflegeverein blickte zurück

Bei der aktuellen Jahreshauptversammlung konnte der Altacher Krankenpflegeverein auf zwei arbeitsintensive Jahre zurückblicken.

Altach . Zahlreiche interessierte Mitglieder und Besucher verfolgten in der vergangenen Woche die Jahreshauptversammlung des KPV Altach im Veranstaltungszentrum KOM und bekamen einen Einblick in zwei sehr arbeitsintensive Geschäftsjahre.

Zum Rückblick auf die vergangenen beiden Jahren richtete KPV-Obfrau Helga Rebenklauber im Namen der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie des Vorstandes einen großen Dank an das Pflegeteam unter der Leitung von Martin Hauser. So wurden im Jahr 2020 insgesamt 5.079 Stunden für die Betreuung der Patienten aufgewendet und im Jahr 2021 waren es mit 4.998 Stunden fast gleich viele – und die Tendenz für das laufende Jahr sieht leicht steigend aus. Betreut werden vom Krankenpflegeverein Altach dabei aktuell 185 Personen zwischen 20 und 99 Jahren und insgesamt verfügt der Verein über 1.110 Mitglieder.

Im Finanzbericht für das Jahr 2021 musste der Krankenpflegeverein allerdings ein leichtes Defizit verzeichnen und bei Einnahmen von 311.712,15 Euro und Ausgaben in der Höhe von 333.309,76 Euro ergibt sich eine Differenz von 21.597,61 Euro. Entlastung gibt es hingegeben bei den Mitarbeitern und so konnte der KPV berichten, dass per 1. Oktober wieder alle Stellen besetzt werden konnten. Im anschließenden Vortrag der Jahreshauptversammlung zum Thema „Hören wir noch gut und verstehen wir alles?“ zeigte Dr. Ulrich Amann, für alle verständlich dargestellt, die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlungen und Korrekturen bei Hörverlusten auf. Abgeschlossen wurde der Abend in weiterer Folge mit einem gemütlichen Ausklang und einem kleinen Imbiss. MIMA