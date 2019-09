Krankenhaus voller Stoffpatienten

Teddykrankenhaus in Feldkirch öffnete zum vierten Mal seine Tore.

FELDKIRCH Im LKH Feldkirch wurden vergangene Woche jede Menge Teddybären und Stoffhasen gewogen, geröngt und operiert. Gemeinsam mit Schülern der Krankenpflegeschule und Medizinstudenten konnten die rund 1150 Kinder spielerisch Einblicke in den Medizinischen Alltag erhaschen und ihre Ängste gegenüber Krankenhäusern ablegen. Nach der Patientenanmeldung nahmen die Kinder im Wartezimmer Platz um zu malen und sich an die Krankenhausumgebung zu gewöhnen. Nach kurzer Zeit wurden die Kinder von einem Teddyarzt abgeholt und in den Behandlungssaal geführt. Dort wurde als Erstes der Stoffpatient gewogen, gemessen und erstversorgt. Daten wie Name und Verletzung notierte sich der Teddyarzt auf einer Karteikarte. Bei der Untersuchung kamen die medizinischen Instrumente wie Stethoskop, Otoskop und Reflexhammer zum Einsatz. Nach der Anamnese ging es zum Röntgen, Ultraschall und zu der OP-Station. Mit Pflaster und Tupfer ausgestattet, erklärten die Ärzte den Kindern was genau passiert und wie das Stofftier geheilt werden kann: mit ganz vielen Kuscheleinheiten und einem Schluck Zaubersaft (Orangen- und Apfelsaft) der in der „Apotheke“ abgeholt werden konnte.