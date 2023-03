Kranjska Gora: Alle Augen auf Odermatt

Der Gesamtweltcup-Sieger gilt auch am Sonntag als heißer Favorit auf den Sieg.

Nach seinem Sieg am Samstag im ersten Riesenslalom spielt Marco Odermatt auch am Sonntag die Favoritenrolle in Kranjska Gora. Der 25-Jährige siegte in seiner Paradedisziplin, in der er auch Olympiasieger und Weltmeister ist, am Samstag vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Norweger Henrik Kristoffersen.