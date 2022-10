Kranbauer, UN-Generalversammlung und "Gummizealla"

Der Geschäftsführer des Harder Kranbauers Künz GmbH, Günter Bischof, ist ebenso wie die Macher von "Valle live", Valentin Sottopietra und Nevenka Komes, zu Gast im Studio bei VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer. Zudem ist aus New York Miriam Egger von der UN-Generalversammlung zugeschaltet zu "Vorarlberg LIVE".

Günter Bischof, Geschäftsführer Künz GmbH

Was vor 90 Jahren in einer kleinen Schlosserei in Hard begonnen hat, macht dieser Tage zum Jubiläum mit seinen mittlerweile weltweit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro. Die Kran-Baufirma spezialisierte sich auf immer größer werdende Gerätschaften zur Containerbeladung. Aber auch der wachstumsverwöhnte Globalplayer aus dem Ländle steht den großen Herausforderungen Fachkräftemangel, Energiekrise und Lieferengpässen gegenüber.

Miriam Egger, Österreichs UNO-Jugenddelegierte live aus New York

Der 24-jährigen Rankweilerin wurde vergangene Woche die Ehre zuteil, als österreichische UNO-Delegierte vor der UN-Generalversammlung in New York zu sprechen. "Das ist für mich ein großes Privileg", sagt Miriam Egger in den VN. Bei "Vorarlberg LIVE" erzählt Sie von Ihrer Rede vor dem 3. Komitee zu den sozialen, humanitären und kulturellen Angelegenheiten junger Menschen, die Sie vor Ort vertritt.

Valentin Sottopietra und Nevenka Komes, Schauspieler und Autorin

Der passionierte Schauspieler und Kabarettist "Valle" gibt zusammen mit seiner Autorin und Regisseurin Nevenka Komes einen Einblick in das neue Stück "Gummizealla". Das rasante Theater-Kabarett wird ab 7. Oktober 2022 im TiK in der Dornbirner Stadthalle aufgeführt und stellt den Lehrerberuf aus fünf verschiedenen Sichtweisen in den Mittelpunkt.

VORARLBERG LIVE am Montag, 3. Oktober 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Günter Bischof (Geschäftsführer Künz GmbH), Miriam Egger (Österreichs UNO-Jugenddelegierte aus New York), Valentin Sottopietra (Schauspieler) und Nevenka Komes (Autorin und Regisseurin)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

