Kraft tanken in der Natur

Wolfurts Turnerschaft lud zum gemeinsamen Wandern auf den Pfänder.

Nach einem ereignisreichen Sommer mit der Teilnahme bei der Weltgymnaestrada in Amsterdam, Trainingswochen in Dänemark und Italien sowie mehreren Turnsportwochen in der Gerätehalle trafen sich zahlreiche Vereinsmitglieder zum gemütlichen Beisammensein in der Pfänderdohle. In zwei unterschiedlichen Routen wurde vergangenen Samstag entweder von Kennelbach oder der Fluh aus auf den Bregenzer Hausberg gewandert. Eine dritte Gruppe schwang sich aufs Mountainbike, um die Höhenmeter zu überwinden.