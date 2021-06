Kraft der Natur erlebbar gemacht

13 Stationen der Georunde Rindberg bei Sibratsgfäll zeigen eindrucksvoll die Macht der Naturgewalten.

Sibratsgfäll. Die Georunde Rindberg in Sibratsgfäll macht mit ihren 13 Stationen die Kraft der Natur sichtbar, spürbar und erlebbar. Im Mai 1999 setzten sich die Berghänge unaufhaltsam in Bewegung und zerstörten 20 Gebäude, Straßen, Felder und Wälder. Das Großereignis hat tiefe Spuren hinterlassen. In der Landschaft und in der Seele der Menschen. Die Georunde Rindberg zeichnet die Geschehnisse nach und vermittelt Wissenswertes.