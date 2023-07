Kracher-Transfer: Salzburg-Juwel landet beim FC Bayern

Salzburgs Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern München.

Der 46-Jährige wird seine Arbeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister am 1. September aufnehmen. Beide Clubs bestätigten am Dienstagnachmittag diesbezügliche Medienberichte. Freund ist seit 2015 als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg tätig und gilt als Mastermind des österreichischen Liga-Dominators.

"Neue große Herausforderung"

"Nach überragenden 17 Jahren bei diesem für mich so besonderen Club habe ich mich nun entschieden, eine neue große Herausforderung anzunehmen und als Sportdirektor zum FC Bayern München zu wechseln", wurde Freund in einer Salzburg-Aussendung zitiert. "Die unzähligen schönen und emotionalen Momente sowie die so erfolgreiche gemeinsame Zeit werden mir immer in Erinnerung bleiben. Die Erfahrungen, die ich dabei machen konnte, werden mir bei meiner neuen Aufgabe helfen."