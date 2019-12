"Kracher" am Stefanitag in der Rheinhalle

Nicht viel Zeit zum Geschenke auspacken bleibt den Cracks des EHC Lustenau.

Nach dem knappen Pflichtsieg gegen den KAC II empfangen die Löwen am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr den HC Pustertal in der Rheinhalle. Mit den Südtirolern gastiert ein hochkarätiger Gegner und Titelmitfavorit der laufenden Saison in Lustenau. Obgleich die Italiener im letzten Spiel beim Südtirolerderby gegen die Rittner Buam zu Hause eine 1:6 Niederlage kassierten, und dabei auch die Tabellenführung verloren haben, zählen sie unbestritten zu den konstantesten und besten Teams der Liga.

Bei den Statistiken liegen beide Mannschaften recht eng beieinander. Sowohl in der Chancenauswertung, als auch im Penaltykilling liegen beide Teams gleichauf. Einzig im Powerplay sind die Pustertaler überlegen. Ganze 29% ihrer Powerplaymöglichkeiten werden in Toren verwertet. Hier ist bei den Lustenauern noch Luft nach oben. Ihr Wert liegt mit 18% weit hinter den Südtirolern.

Damit ergibt sich für die Sticker die Notwendigkeit, die Zeit in der Kühlbox möglichst zu minimieren und die eigenen Chancen effizient zu verwerten. Um die Punkte in Vorarlberg zu behalten ist eine geschlossene und disziplinierte Mannschaftsleistung abzurufen. Der Sieg wäre wichtig, um sich ein wenig Puffer nach unten zu verschaffen und den wichtigen Verbleib unter den ersten sechs Mannschaften der Tabelle abzusichern, was die direkte Play Off Qualifikation bedeuten würde. Mit lautstarken Fans auf den Tribünen sind sich die Spieler sicher, dass dieses Unterfangen gelingen kann.