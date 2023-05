KPV Nenzing beschließt Pflegebeitrag

Intensives Vereinsjahr liegt hinter dem Team des Krankenpflegeverein und MoHi Nenzing

Ein Fixpunkt bei den Jahreshauptversammlungen des Krankenpflegeverein und Mobilen Hilfsdienst Nenzing ist ein Vortrag zu einem Gesundheitsthema: So referierte der Nenzinger Apotheker Lukas Praxmarer heuer über den Einsatz von Cannabis in der Medizin. „Das Thema wurde seit jeher kontrovers diskutiert. Während die einen von einer Wunderpflanze in der Medizin und den damit verbundenen großen Hoffnungen sprechen, sind andere verunsichert, weil Cannabis als Suchtmittel in Verruf geraten ist“, beschrieb Lukas Praxmarer.