KPV bedankt sich mit Familienfesttag

100. Jubiläumsjahr des Krankenpflegevereins Levis-Tisis im vollen Gange.

FELDKIRCH 100 Jahre Krankenpflegeverein Feldkirch-Levis-Tisis. 100 Jahre Hauskrankenpflege mit Herz und ohne Kompromiss. „Und 100 Jahre im Dienst am Nächsten“, fügt Vereinsobmann Herbert Lins hinzu. Die Hauskrankenpflege, wie man sie in Vorarlberg kennt, ist in Europa einzigartig. Nicht nur, was die ambulante Versorgung pflegebedürftiger Menschen betrifft, auch in der Struktur der Verwaltung durch ehrenamtliche Vorstände. Die Erfolgsgeschichte der Hauskrankenpflege begann in Vorarlberg Ende des 19. Jahrhunderts. Die nach dem ersten Weltkrieg herrschende Not führte 1919 auch in Feldkirch und Levis zur Gründung eines Vereins. Seit nunmehr 100 Jahren ist die Hauskrankenpflege ein wichtiger Bestandteil im umfassenden Betreuungssystem von Feldkirch und leistet einen wertvollen Dienst an unseren Mitmenschen.