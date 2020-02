Kostentreiber: Kunden und Bauträger

Null-Fehler-Toleranz bei Kunden sowie immer mehr hochwertige ­Ausstattungsmerkmale führen zu hohen Kosten im Wohnbau. ­Mögliche Lösungs­ansätze: Gezielte Kunden­befragungen sowie ­Projekte mit ­reduzierterer ­Ausstattung.

„Aufgrund der stetig steigenden Immobilienpreise haben die Kunden das Gefühl, für den Preis immer mehr fordern zu müssen“, nimmt RIVA home-Immobilienexperte Pascal Kohlhaupt die Konsumenten im Gespräch mit WANN & WO nicht aus der Verantwortung. Doch nicht nur die Konsumenten nimmt Kohlhaupt in die Pflicht, sondern auch die Bauträger im Land. „Auf der anderen Seite übertreffen sich Bauträger gegenseitig mit Ausstattungsmerkmalen sowie Zusatzleistungen und das eigentliche Grundbedürfnis ,Wohnen‘ gerät dabei immer weiter in den Hintergrund. Eine Immobilie, die gleichzeitig auch alle Bedürfnisse und Wünsche unterschiedlichster Zielgruppen bedienen kann, kostet schlichtweg viel Geld.“ Beide Aspekte wirken leistbarem Wohnen entgegen. Als mögliche Wege aus der Situation spricht sich Kohlhaupt für Kundenbefragungen und zielgruppernorientierte Angebote sowie angepasste Ausführungsvarianten in Bauprojekten aus.