Kostenpunkt: Bauträgervertragsgesetz

Bis zu drei Prozent der Kosten für ein Bau­projekt sollen alleine für die Umsetzung des Bauträgervertragsgesetzes anfallen. Aber gibt es eine ­Alternative dazu?

„Ein wichtiger Schutz“

„Versicherung vorgesehen, wird aber kaum genutzt“

Karoline Mandl, Expertin für Bauträgerrecht in Feldkirch, informiert weiter: „Selbstverständlich ist die Risiko­minimierung mit einem erhöhten Kosten- und Verwaltungsaufwand verbunden. Ein einfaches zentrales Versicherungsmodell würde die Nebenkosten meines Erachtens nach zudem nicht erheblich senken, da dieses in den derzeit gesetzlichen Bestimmungen zwar vorgesehen (§ 8 BTVG), aber nahezu nicht verwendet wird.“ Für die Juristin könne der Ansatz für leistbares Wohnen eher durch weitere Maßnahmen gefunden werden: „Etwa in einem Durchforsten des Regelwerkes der OIB-Richtlinien sowie der Bautechnikverordnung samt Durchführungsverordnungen oder in Zusammenschau mit Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen für ein verdichtetes Bauen (höhere Baunutzungszahl und verdichtetes Bauen in Zentrumsnähe – Nachverdichtung wie in der Vergangenheit beispielsweise bei Bahnhöfen ausgedehnt auf Zentrumsnähe).“ Auch ein kreatives Andenken für neue Bauweisen (serielle Modulsysteme, Verzicht auf Lift, Befreiung von Stellplatzmindesterfordernissen, etc.) samt Schaffung der dafür nötigen Mindestrahmenbedingungen oder mehr Effizienz bei der Realisierung von Bewilligungen (Vermeidung von Befassung in mehreren Ausschüssen und Gestaltungsbeiräten – Gemeinden und Land, Vorprüfungsverfahren, etc.) könnten Leistbarkeit bei Wohnen schaffen.